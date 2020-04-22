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Цена нефти Brent упала до самого низкого уровня с 1999 года

Цена нефти Brent упала до самого низкого уровня с 1999 года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в среду утром в ходе торгов падали в цене ниже 16 долларов за баррель, самого низкого уровня с декабря 1999 года, передает УНН со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Так, по данным Лондонской биржи ICE, цена нефти Brent в среду падала до 15,99 долл. за баррель.

По данным MarketWatch, фьючерсы на нефть в среду резко снизились, поскольку энергетическая отрасль столкнулась с постоянным давлением из-за нехватки места для размещения избыточной нефти и избытка товара.

Июньская нефть марки Brent падала на 12% до уровня около 16 долл. за баррель, что ставит контракт на самые низкие уровни с 1999 года. Падение произошло после того, как цены на нефть марки Brent во вторник достигли самого низкого уровня с февраля 2002 года и отметили самое резкое дневное падение с января 1991 года.

На данный же момент, по данным Bloomberg по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 16,42 доллара за баррель - на 15,05%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 10,01 доллара за баррель, прибавив 126,60%.

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