Цена нефти Brent упала до самого низкого уровня с 1999 года

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в среду утром в ходе торгов падали в цене ниже 16 долларов за баррель, самого низкого уровня с декабря 1999 года, передает УНН со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.