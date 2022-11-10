NBC News: некоторые чиновники США считают, что ни Россия, ни Украина не смогут достичь своих целей в войне

Детали

В публикации утверждается, что "западные сотрудники оборонных ведомств ставят под вопрос способность Украины полностью изгнать российские войска из оккупированных районов".

Цитата

"Если в течение зимы военные действия стабилизируются, это может показать, что ни одна из сторон, вероятно, не сможет добиться своей цели взять под контроль всю страну", — пишут авторы.

NBC News напоминает о недавнем визите советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Киев и отмечает, что на переговорах с властями Украины тот "немного прощупывал" украинские власти по вопросу готовности к дипломатическому разрешению конфликта.

Ранее сразу несколько американских СМИ сообщали, что Салливан говорил с властями Украины о том, что они должны продемонстрировать готовность к миру. При этом отмечалось, что Вашингтон не пытается заставить Киев пойти на какие-либо уступки, а лишь пытается содействовать его репутации как миролюбивой стране. Об этом говорится и в публикации NBC News.

"Один из чиновников сказал, что Салливан не пытался давить на Украину, чтобы та немедленно начинала переговоры или шла на какие-то определенные шаги. В то же время, по словам этого чиновника, Салливан выразил мнение, что Украина сможет лучше сохранить поддержку западных союзников, если ее сочтут стороной, которая стремится закончить конфликт с помощью дипломатии", - пишет служба новостей.

По данным одного из украинских чиновников, в ответ Владимир Зеленский напомнил, что Киев стремился к дипломатии в самом начале войны – и отказался от идеи переговоров с президентом путиным только после появления свидетельств массовых убийств и военных преступлений, совершенных российскими войсками.

Украинские власти неоднократно заявляли, что после попытки Москвы аннексировать четыре области страны (в дополнение к Крыму) любые переговоры с нынешним президентом России невозможны. Об изменении этой позиции, закрепленной на официальном уровне, не сообщалось.

Как пишет NBC News, американские и западные чиновники не исключают, что посредником на переговорах может выступить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, уже выразивший желание посодействовать миру в Украине – и поддерживающий постоянные контакты как российским, так и с украинским лидерами.

Американские и западные чиновники также сказали NBC News, что увольнение Херсона может усилить позиции Киева на переговорах. Однако такое развитие событий способно и сделать их менее вероятными, поскольку пути не будут чувствовать, что говорит с Киевом с позиции силы.

Публикация NBC News появилась еще до последних новостей о выводе российских войск из Херсона.

Напомним

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести русские войска с правого берега Херсонской области.