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NBC News: деякі чиновники США вважають, що ні Росія, ні Україна не зможуть досягти своїх цілей у війні

NBC News: деякі чиновники США вважають, що ні Росія, ні Україна не зможуть досягти своїх цілей у війні

Київ • УНН

 • 322405 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Служба новин телекомпанії NBC повідомляє з посиланням на інформовані джерела, що деякі американські чиновники все більше впевнені в нездатності як України, так і Росії досягти всіх своїх цілей у війні. За даними NBC News, у зв'язку з цим в адміністрації США обговорюється можливість використовувати очікуване зимове затишшя як привід для початку переговорів, передає УНН.

Деталі

У публікації стверджується, що "західні співробітники оборонних відомств ставить під питання здатність України повністю вигнати російські війська з окупованих районів".

Цитата

"Якщо протягом зими військові дії стабілізуються, це може показати, що жодна зі сторін, ймовірно, не зможе досягти своєї мети взяти під контроль всю країну", - пишуть автори.

NBC News нагадує про нещодавній візит радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана до Києва і зазначає, що на переговорах з владою України той "трохи промацував" українську владу з питання готовності до дипломатичного вирішення конфлікту.

Раніше відразу кілька американських ЗМІ повідомляли, що Салліван говорив із владою України про те, що вони мають продемонструвати готовність до миру. При цьому наголошувалося, що Вашингтон не намагається змусити Київ піти на якісь поступки, а лише намагається сприяти його репутації як миролюбній країні. Про це сказано і в публікації NBC News.

"Один із чиновників сказав, що Саліван не намагався тиснути на Україну, щоб та негайно розпочинала переговори або йшла на якісь певні кроки. Натомість, за словами цього чиновника, Салліван висловив думку, що Україна зможе краще зберегти підтримку західних союзників, якщо її вважатимуть стороною, яка прагне закінчити конфлікт за допомогою дипломатії", - пише служба новин.

За даними одного з українських чиновників, у відповідь Володимир Зеленський нагадав, що Київ прагнув дипломатії на самому початку війни – і відмовився від ідеї переговорів із президентом путіним лише після появи свідчень масових убивств та військових злочинів, скоєних російськими військами.

Українська влада неодноразово заявляла, що після спроби Москви анексувати чотири області країни (на додаток до Криму) будь-які переговори з нинішнім президентом росії неможливі. Про зміну цієї позиції, яка закріплена на офіційному рівні, не повідомлялося.

Як пише NBC News, американські та західні чиновники не виключають, що посередником на переговорах може виступити президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який вже висловив бажання посприяти миру в Україні – і підтримує постійні контакти як російським, так і з українським лідерами.

Американські та західні чиновники також сказали NBC News, що звільнення Херсона може посилити позиції Києва на переговорах. Однак такий розвиток подій здатний і зробити їх менш ймовірними, оскільки путін не відчуватиме, що говорить із Києвом із позиції сили.

Публікація NBC News з'явилася ще до останніх новин про виведення російських військ із Херсона.

Нагадаємо

Міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.

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