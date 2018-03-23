Названы ТОП-5 продуктов, которые больше всего подешевели в марте

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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КИЕВ. 23 марта. УНН. С начала марта текущего года в Украине снизились цены на некоторые социальные продукты питания, передает УНН со ссылкой на инфляционный барометр.

В пятерку рекордсменов по ценовому спаду вошли макароны (-6,7%), колбасы (-4,5%), крупы гречневые (-3,3%), курятина (-2%) и масло (-1,3%). В то время как цены на курятину упали, свинина прибавила в цене 6%.

Другие социальные продукты питания значительно подорожали. К примеру, капуста прибавила в цене 24,5%, свекла - 26%, морковь - 51%, хлеб пшеничный - 20%, свинина - 5%.

Напомним, украинская курятина побила рекорды по экспортированности и ценовой доступности.

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