Названы ТОП-5 продуктов, которые больше всего подешевели в марте

В пятерку рекордсменов по ценовому спаду вошли макароны (-6,7%), колбасы (-4,5%), крупы гречневые (-3,3%), курятина (-2%) и масло (-1,3%). В то время как цены на курятину упали, свинина прибавила в цене 6%.

Другие социальные продукты питания значительно подорожали. К примеру, капуста прибавила в цене 24,5%, свекла - 26%, морковь - 51%, хлеб пшеничный - 20%, свинина - 5%.

Напомним, украинская курятина побила рекорды по экспортированности и ценовой доступности.