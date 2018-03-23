Названо ТОП-5 продуктів, які найбільше подешевшали у березні

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КИЇВ. 23 березня. УНН. З початку березня поточного року в Україні знизилися ціни на деякі соціальні продукти харчування, передає УНН з посиланням на інфляційний барометр.

До п’ятірки рекордсменів за ціновим спадом увійшли макарони (-6,7%), ковбаси (-4,5%), крупи гречані (-3,3%), курятина (-2%) та масло (-1,3%). У той час як ціни на курятину впали, свинина додала в ціні 6%.

Інші соціальні продукти харчування значно подорожчали. До прикладу, капуста додала в ціні 24,5%, буряк — 26%, морква — 51%, хліб пшеничний — 20%, свинина — 5%.

Нагадаємо, українська курятина побила рекорди з експортованості і цінової доступності.

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