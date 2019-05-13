Названы сроки составления ЕВЭ для поступления в магистратуру
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Единственный вступительный экзамен по иностранному языку будет проходить 2 июля в две смены. Об этом заявил во время пресс-брифинга гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров, передает УНН.
"Единый вступительный экзамен по иностранному языку будет проходить 2 июля, фактически в две смены. Часть поступающих будет проходить эту процедуру в 10:00, а другая часть поступающих в 14:00. Распределение поступающих между двумя изменениями будет осуществлен УЦОКО, согласно поданных заявлений и возможности размещения поступающих в тех или иных пунктах тестирования", - сказал Шаров.
По его словам, единственное вступительное испытание по праву и общих учебных юридических компетентностей запланировано на 4 июля на 10:00. Допуск участников к пункту тестирования продлится для первой смены с 9:15 до 9:10 и соответствующее время после 13:00 для тех, кто начнет составлять единый вступительный экзамен 2 июля в 14:00.
"Результаты основной сессии единого вступительного экзамена и единого вступительного экзамена будут размещены на информационных страницах не позднее 14 календарных дней со дня проведения соответствующих испытаний", - сказал Шаров.
Напомним, сегодня началась регистрация для участия в едином профессиональном вступительном испытании и едином вступительном экзамене и продлится до 3 июня.