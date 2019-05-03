Реєстрація вступних випробувань для вступників на магістратуру розпочнеться 13 травня

"У 2019 році реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається 13 травня та закінчується о 18:00 3 червня", - йдеться в повідомленні.



Основна сесія єдиного вступного іспиту відбудеться 02 липня, єдиного фахового вступного випробування – 04 липня.

"Нагадаємо, що цьогоріч всі, хто бажає здобути ступінь магістра за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право", мають узяти участь в ЄФВВ та ЄВІ", - зазначається в повідомленні.



Для вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 027 "Музеєзнавство, пам’яткознавство", 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузі знань 02 "Культура і мистецтво", спеціальностями галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спеціальності 035 "Філологія"), 04 "Богослов’я", 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 12 "Інформаційні технології", 24 "Сфера обслуговування", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право") потрібно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови.



Нагадаємо, 3 травня, розпочалася реєстрація на додаткову сесію ЗНО-2019.