Названо терміни складання ЄВІ для вступу в магістратуру

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Єдиний вступний іспит з іноземної мови буде проходити 2 липня у дві зміни. Про це заявив під час прес-брифінгу гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров, передає УНН.

"Єдиний вступний іспит з іноземної мови буде проходити 2 липня, фактично у дві зміни. Частина вступників буде проходити цю процедуру о 10:00, а інша частина вступників о 14:00. Розподіл вступників між двома змінами буде здійснений УЦОЯО, відповідно до поданих заяв і можливості розміщення вступників у тих чи інших пунктах тестування", - сказав Шаров.

За його словами, єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей заплановане на 4 липня на 10:00. Допуск учасників до пункту тестування триватиме для першої зміни з 9:15 до 9:10 і відповідний час після 13:00 для тих хто розпочне складати єдиний вступний іспит 2 липня о 14:00.

"Результати основної сесії єдиного фахового випробування та єдиного вступного іспиту будуть розміщенні на інформаційних сторінках не пізніше 14 календарних днів з дня проведення відповідних випробовувань", - сказав Шаров.

Нагадаємо, сьогодні розпочалася реєстрація для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні та єдиному вступному іспиті та триватиме до 3 червня.

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