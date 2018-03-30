Названы регионы, которые больше всего страдают от паводков

“Только в Украине высокое поднятие воды случается каждый третий год. Паводкоопасными признано почти 27% территории (165 тыс. кв. км) государства, где проживает почти треть населения. Особенно страдают горные и предгорные районы Карпат”, - отметил Пацкан.

По его словам, проблема защиты территорий государств и населения от паводков — актуальный вопрос не только национальной, но и международной безопасности. Особенно при условии изменения климата, повышение уровня мирового океана, увеличение объема осадков и тому подобное.

“Миссия Рабочей группы заключается в повышении потенциала, объединении и координации усилий европейских высших органов финансового контроля (ВОФК) в содействии национальным правительствам по выработке действующих и эффективных инструментов предупреждения и ликвидации последствий катастроф”, — отметил председатель Счетной палаты.

Члены Рабочей группы EUROSAI выразили заинтересованность в проведении международного аудита средств, выделенных на предупреждение и ликвидацию последствий катастроф. К проведению этого аудита уже присоединились ВОФК Беларуси, Польши и Украины. Подготовка Общего отчета по результатам международного координированного аудита состоится в 2019 году.

Напомним, Закарпатья должно было получить из государственного бюджета 25,5 млн гривен на осуществление противопаводковых и природоохранных мероприятий.