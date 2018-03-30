Названо регіони, які найбільше потерпають від паводків

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Паводконебезпечною визнано майже 27% території України, де проживає практично третина населення. Особливо потерпають гірські і передгірні райони Карпат. Про це на IV засіданні Робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф повідомив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан, передає УНН.

“Лише в Україні високе підняття води трапляється кожен третій рік. Паводконебезпечною визнано майже 27% території (165 тис. кв. км ) держави, де проживає майже третина населення. Особливо потерпають гірські і передгірні райони Карпат”, — зауважив Пацкан.

За його словами, проблема захисту територій держав і населення від паводків — актуальне питання не лише національної, але й міжнародної безпеки. Особливо за умови зміни клімату, підвищення рівня світового океану, збільшення обсягу опадів тощо.

“Місія Робочої групи полягає в підвищенні потенціалу, об’єднанні і координації зусиль європейських Вищих органів фінансового контролю (ВОФК) у сприянні національним урядам щодо вироблення діючих та ефективних інструментів попередження та ліквідації наслідків катастроф”, — зауважив голова Рахункової палати.

Члени Робочої групи EUROSAI висловили зацікавленість у проведенні міжнародного аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф. До проведення цього аудиту вже приєдналися ВОФК Білорусі, Польщі та України. Підготовка Спільного звіту за результатами міжнародного координованого аудиту відбудеться у 2019 році.

Нагадаємо, Закарпаття мало отримати з державного бюджету 25,5 мільйонів гривень на здійснення протипаводкових і природоохоронних заходів.

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