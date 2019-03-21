Назван район-лидер в столице по объемам введенного в эксплуатацию жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В 2018 году в целом по городу за счет строительства новых жилых домов принято в эксплуатацию 174 жилых дома. Наибольшее количество жилья было введено в эксплуатацию в Голосеевском районе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.
Объем принятого в эксплуатацию жилья в Киеве в расчете на 10 тыс. человек постоянного населения в целом по городу составляет 4328,5 кв. м. Больше всего принято в эксплуатацию жилья в расчете на 10 тыс. человек в Голосеевском (12165,4 кв. м) и Подольском (10195,5 кв. м) районах, меньше всего - в Деснянском (425,0 кв. м), Святошинском (1751,7 кв. м) и Оболонском (1961,8 кв. м) районах.
Общая площадь принятого в Киеве в эксплуатацию жилья 1255,9 тыс. кв. м.
Как сообщал УНН, четверть от общей площади введенного в эксплуатацию жилья в столице, а именно более 300 тыс. квадратных метров, построил "Киевгорстрой".
Всего в течение прошлого года в Киеве принято в эксплуатацию 19902 квартиры.