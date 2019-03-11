Торік чверть новобудов у столиці звів “Київміськбуд”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. За результатами минулого року силами “Київміськбуду” було введено в експлуатацію приблизно четверту частину усього житла, введеного за цей же період у столиці усіма забудовниками. За словами Голови правління — президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, компанія залишається лідером галузі протягом майже 64 років, тож такі показники є передбачуваними, повідомляє УНН.
“Відповідно до інформації Головного управління статистики столиці, у 2018 році в Києві прийнято в експлуатацію 1255,9 тис. кв. м. У цей же час, „Київміськбуд“ увів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів житла. Іншими словами, приблизно четверту частину усього житла столиці збудувала саме Холдингова компанія. Показово, що на ринку столиці налічується близько 100 будівельних компаній.
Це черговий доказ того, що компанія продовжує утримувати лідерські позиції не лише у галузі, а й серед покупців. Адже пропозицію формує саме попит”, — зазначив Ігор Кушнір.
Відповідно до даних Управління статистики, найбільше житла було введено в експлуатацію у Голосіївському, Подільському, Солом’янському та Дарницькому районах.