В прошлом году четверть новостроек в столице возвел "Киевгорстрой"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. По результатам прошлого года силами “Киевгорстроя” было введено в эксплуатацию примерно четвертую часть всего жилья, введенного за этот же период в столице всеми застройщиками. По словам председателя правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, компания остается лидером отрасли на протяжении почти 64 лет, поэтому такие показатели являются предсказуемыми, сообщает УНН.
"Согласно информации Главного управления статистики столицы, в 2018 году в Киеве принято в эксплуатацию 1255,9 тыс. кв. м. В это же время, "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров жилья. Иными словами, примерно четвертую часть всего жилья столицы построила именно Холдинговая компания. Показательно, что на рынке столицы насчитывается около 100 строительных компаний.
Это очередное доказательство того, что компания продолжает удерживать лидерские позиции не только в области, но и среди покупателей. Ведь предложение формирует именно спрос", - отметил Игорь Кушнир.
Согласно данным Управления статистики, больше всего жилья было введено в эксплуатацию в Голосеевском, Подольском, Соломенском и Дарницком районах.