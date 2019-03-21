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MIM-104 Patriot

Названо район-лідер у столиці з обсягів введеного в експлуатацію житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У 2018 році в цілому по місту за рахунок будівництва нових житлових будинків прийнято в експлуатацію 174 житлові будинки. Найбільша кількість житла була введена в експлуатацію в Голосіївському районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.

Названо район-лідер у столиці з обсягів введеного в експлуатацію житла

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у Києві у розрахунку на 10 тис. осіб постійного населення в цілому по місту становить 4328,5 кв.м. Найбільше прийнято в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб у Голосіївському (12165,4 кв. м) та Подільському (10195,5 кв. м) районах, найменше — у Деснянському (425,0 кв. м), Святошинському (1751,7 кв. м) та Оболонському (1961,8 кв. м) районах.

Загальна площа принятого у Києві в експлуатацію житла 1255,9 тис. кв. м.

Як повідомляв УНН, чверть від загальної площі введеного в експлуатацію житла у столиці, а саме понад 300 тис. квадратних метрів, звів “Київміськбуд”.

Всього протягом минулого року у Києві прийнято в експлуатацію 19902 квартири.

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