Названо район-лідер у столиці з обсягів введеного в експлуатацію житла

КИЇВ. 21 березня. УНН. У 2018 році в цілому по місту за рахунок будівництва нових житлових будинків прийнято в експлуатацію 174 житлові будинки. Найбільша кількість житла була введена в експлуатацію в Голосіївському районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.