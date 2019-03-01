Названы профессии, которые будут востребованы в будущем

"По прогнозам специалистов, в ближайшее время востребованы будут инженеры по восстановлению окружающей среды, агрокибернетики, сити-фермеры, селекционеры, гидропоники, биохимики, урбанисты-экологи, специалисты ИТ-сферы, нано-врачи, генетики, дизайнеры виртуальной реальности, финансовые аналитики, антикризисные менеджеры , бизнес-тренеры, проектировщики и операторы роботов, операторы беспилотных аппаратов, сервисные инженеры по робототехнике ", - говорится в сообщении.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За последние годы в Украине появилось более полусотни профессий



В то же время эксперты прогнозируют рост спроса на фрилансерство (программистов, дизайнеров, аналитиков, корректоров, художников, фотографов, копирайтеров, журналистов, администраторов соцсетей, онлайн-консультантов, интервьюеров, саll-менеджеров).



Как сообщал УНН, в Украине появилась новая профессия "трансплант-координатор".