Названо професії, які будуть затребувані в майбутньому

КИЇВ. 1 березня. УНН. Експерти прогнозують, що в майбутньому найбільш затребуваними професіями будуть агрокібернетики, сіті-фермери, проектувальники та оператори роботів, а також дизайнери віртуальної реальності та спеціалісти ІТ-сфери. Про це УНН повідомили в Центральному апараті Державної служби зайнятості у відповідь на інформаційний запит.