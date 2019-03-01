Названо професії, які будуть затребувані в майбутньому
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Експерти прогнозують, що в майбутньому найбільш затребуваними професіями будуть агрокібернетики, сіті-фермери, проектувальники та оператори роботів, а також дизайнери віртуальної реальності та спеціалісти ІТ-сфери. Про це УНН повідомили в Центральному апараті Державної служби зайнятості у відповідь на інформаційний запит.
”За прогнозами спеціалістів, найближчим часом затребувані будуть інженери з відновлення довкілля, агрокібернетики, сіті-фермери, селекціонери, гідропоніки, біохіміки, урбаністи-екологи, спеціалісти ІТ-сфери, нано-лікарі, генетики, дизайнери віртуальної реальності, фінансові аналітики, антикризові менеджери, бізнес-тренери, проектувальники та оператори роботів, оператори безпілотних апаратів, сервісні інженери з робототехніки”, - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За останні роки в Україні з’явилось більше півсотні професій
Водночас експерти прогнозують зростання попиту на фрілансерство (програмістів, дизайнерів, аналітиків, коректорів, художників, фотографів, копірайтерів, журналістів, адміністраторів соцмереж, онлайн-консультантів, інтерв’юерів, саll-менеджерів).
Як повідомляв УНН, в Україні з'явилась нова професія "трансплант-координатор".