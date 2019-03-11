Названы причины вспышки кишечной инфекции в школе Житомира
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Из-за выспышки острой кишечной инфекции, сред учащихся ООШ I-III ст. №28 города Житомира был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, в ходе которых обнаружили возбудитель заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужба Житомирской области, передает УНН.
"По результатам бакисследований и бакдиагностик установлено: возбудителем, вызвавшим заболевание и выделен у 4 больных является цитробактер фреунди. Идентичный цитробактер был выделен в 1 пробе пищевого продукта и у 4-х клинически здоровых работников пищеблока", - говорится в сообщении.
Сообщается, что основными причинами вспышки были нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в учреждении, нарушение поточности производственных процессов на пищеблоке и несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока.
В Госпродпотребслужбы добавили, что по состоянию на 11 марта противоэпидемические мероприятия в очаге завершены.
Напомним, из-за вспышки кишечной инфекции на неделю закрыли школу в Житомире.