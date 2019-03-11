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Названы причины вспышки кишечной инфекции в школе Житомира

Названы причины вспышки кишечной инфекции в школе Житомира

Киев  •  УНН

 • 9747 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Из-за выспышки острой кишечной инфекции, сред учащихся ООШ I-III ст. №28 города Житомира был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, в ходе которых обнаружили возбудитель заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужба Житомирской области, передает УНН.

"По результатам бакисследований и бакдиагностик установлено: возбудителем, вызвавшим заболевание и выделен у 4 больных является цитробактер фреунди. Идентичный цитробактер был выделен в 1 пробе пищевого продукта и у 4-х клинически здоровых работников пищеблока", - говорится в сообщении.

Сообщается, что основными причинами вспышки были нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в учреждении, нарушение поточности производственных процессов на пищеблоке и несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока.

В Госпродпотребслужбы добавили, что по состоянию на 11 марта противоэпидемические мероприятия в очаге завершены.

Напомним, из-за вспышки кишечной инфекции на неделю закрыли школу в Житомире.

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