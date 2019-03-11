Названо причини спалаху кишкової інфекції у школі Житомира
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Через спалах гострої кишкової інфекції, сред учнів ЗОШ І-ІІІ ст. №28 міста Житомира було проведено комплекс протиепідемічних заходів, в ході яких виявили збудник захворювання. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби Житомирської області, передає УНН.
"За результатами бакдосліджень та бакобстежень встановлено: збудником, що викликав захворювання та виділений у 4 хворих є цитробактер фреунді. Ідентичний цитробактер був виділений в 1 пробі харчового продукту та у 4-х клінічно здорових працівників харчоблоку", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що основними причинами спалаху були порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів в закладі, порушення поточності виробничих процесів на харчоблоці та не дотримання правил особистої гігієни працівниками харчоблоку.
У Держпродспоживслужби додали, що станом на 11 березня протиепідемічні заходи у вогнищі завершені.
Нагадаємо, через спалах кишкової інфекції на тиждень закрили школу у Житомирі.