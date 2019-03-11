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Названо причини спалаху кишкової інфекції у школі Житомира

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Через спалах гострої кишкової інфекції, сред учнів ЗОШ І-ІІІ ст. №28 міста Житомира було проведено комплекс протиепідемічних заходів, в ході яких виявили збудник захворювання. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби Житомирської області, передає УНН.

"За результатами бакдосліджень та бакобстежень встановлено: збудником, що викликав захворювання та виділений у 4 хворих є цитробактер фреунді. Ідентичний цитробактер був виділений в 1 пробі харчового продукту та у 4-х клінічно здорових працівників харчоблоку", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що основними причинами спалаху були порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів в закладі, порушення поточності виробничих процесів на харчоблоці та не дотримання правил особистої гігієни працівниками харчоблоку.

У Держпродспоживслужби додали, що станом на 11 березня протиепідемічні заходи у вогнищі завершені.

Нагадаємо, через спалах кишкової інфекції на тиждень закрили школу у Житомирі.

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