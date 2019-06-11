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Названы основные причины отказов гражданам Украины во въезде в ЕС

Киев • УНН

 • 17735 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. По итогам 2018 года двумя основными причинами получения украинцами отказов во въезде стали отсутствие надлежащей документации и отсутствие достаточных средств к существованию. Об этом сообщили в пресс-службе ОО "Европа без барьеров", передает УНН.

Названы основные причины отказов гражданам Украины во въезде в ЕС

Так, по информации организации, одной из главных причин отказов во въезде на границах ЕС является отсутствие надлежащей документации, подтверждающей цель визита и условия пребывания.

По этой причине в прошлом году во въезде в ЕС украинцы, как отмечается, получили 22,7 тысячи отказов.

Другая причина - отсутствие достаточных средств к существованию, то есть финансового обеспечения. Из-за этого украинцы в 2018 году получили 15,6 тысячи отказов.

В ОО отметили, что отказы во втором случае не всегда были обоснованными - известно о случаях, когда пограничники ЕС отказывались принимать в качестве доказательства платежеспособности средства на карточке.

Однако, указали в организации, рост отказов в такой ситуации является ожидаемым, ведь "2018-й год стал первым полностью безвизовым, и огромное количество путешественников теперь обходят консульские "фильтры" Шенгена, которые, например, в последнем "визовом" 2016 году еще на этапе получения визы остановили до 3,2%, или 45,8 тысячи заявителей".

Как сообщал УНН, с начала года в Израиль не пустили более 1900 украинцев.

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