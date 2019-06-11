Названо основні причини відмов громадянам України у в’їзді до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. За підсумками 2018 року двома основними причинами отримання українцями відмов у в’їзді стали відсутність належної документації та відсутність достатніх засобів для існування. Про це повідомили в прес-службі ГО "Європа без бар’єрів", передає УНН.
Так, за інформацією організації, однією з головних причин відмов у в’їзді на кордонах ЄС є відсутність належної документації, що підтверджувала б мету візиту та умови перебування.
З цієї причини торік у в’їзді до ЄС українці, як зазначається, отримали 22,7 тисячі відмов.
Інша причина - відсутність достатніх засобів для існування, тобто фінансового забезпечення. Через це українці в 2018 році отримали 15,6 тисячі відмов.
У ГО зазначили, що відмови у другому випадку не завжди були обґрунтованими - відомо про випадки, коли прикордонники ЄС відмовлялися приймати як доказ платоспроможності кошти на картці.
Проте, вказали в організації, зростання відмов у такій ситуації є очікуваним, адже "2018-й рік став першим повністю безвізовим, і величезна кількість мандрівників тепер оминають консульські "фільтри" Шенгену, які, наприклад, в останньому "візовому" 2016 році ще на етапі отримання візи зупинили аж 3,2%, або 45,8 тисячі аплікантів".
Як повідомляв УНН, з початку року в Ізраїль не пустили понад 1900 українців.