Назвали ориентировочную дату выборов мэра Луцка
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В мэрии Луцка ждут избрания нового руководителя через 3 месяца - в конце апреля или в начале мая. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городского совета Луцка.
Внеочередные выборы должна назначить Верховная Рада Украины.
Предвыборная кампания продлится в сжатые сроки.
Как сообщал УНН, сегодня от тяжелой болезни в реанимации Луцкой городской больницы скончался действующий руководитель города Николай Романюк. Его впервые избрали на эту должность в 2010 году.