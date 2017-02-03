Названо орієнтовну дату виборів міського голови Луцька

Позачергові вибори має призначити Верховна Рада України.

Передвиборча кампанія триватиме в стислі терміни.

Як повідомляв УНН, сьогодні від важкої хвороби в реанімації Луцької міської лікарні помер діючий керівник міста Микола Романюк. Його вперше обрали на цю посаду в 2010 році.