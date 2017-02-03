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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 57137 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Названо орієнтовну дату виборів міського голови Луцька

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. У мерії Луцька чекають на обрання нового керівника через 3 місяці — наприкінці квітня чи на початку травня. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі міської ради Луцька.

Названо орієнтовну дату виборів міського голови Луцька

Позачергові вибори має призначити Верховна Рада України.

Передвиборча кампанія триватиме в стислі терміни.

Як повідомляв УНН, сьогодні від важкої хвороби в реанімації Луцької міської лікарні помер діючий керівник міста Микола Романюк. Його вперше обрали на цю посаду в 2010 році.

Українські Національні Новини

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