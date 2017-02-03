Названо орієнтовну дату виборів міського голови Луцька
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. У мерії Луцька чекають на обрання нового керівника через 3 місяці — наприкінці квітня чи на початку травня. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі міської ради Луцька.
Позачергові вибори має призначити Верховна Рада України.
Передвиборча кампанія триватиме в стислі терміни.
Як повідомляв УНН, сьогодні від важкої хвороби в реанімації Луцької міської лікарні помер діючий керівник міста Микола Романюк. Його вперше обрали на цю посаду в 2010 році.