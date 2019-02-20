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Названа область с наибольшим количеством должников по алиментам в 2018 году

Названа область с наибольшим количеством должников по алиментам в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 26853 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В прошлом году больше всего должников по алиментам было зафиксировано в Днепропетровской области. Там в органах государственной исполнительной службы находилось на исполнении 75550 решений о взыскании алиментов. Об этом сообщили в отделе пресс-службы Управления информационной политики Министерства юстиции Украины в ответе на запрос журналиста УНН.

"В 2018 году в органах государственной исполнительной службы Днепропетровской области находилось на исполнении 75550 решений о взыскании алиментов", - сообщили в Министерстве, отвечая относительно области, в которой зафиксировали наибольшее количество должников по алиментам.

По данным Минюста, на втором месте Донецкая область - там 41943 решения о взыскании алиментов, а на третьем - Харьковская область - 38 152 решения о взыскании алиментов.

В то же время, меньше всего должников по алиментам в прошлом году зафиксировали в Черновицкой области. Там в органах государственной исполнительной службы находилось на исполнении 10265 решений о взыскании алиментов.

Как сообщал УНН, в течение 2018 года один из должников по алиментам заплатил 1,6 млн грн двумя платежами в счет долга.

Напомним, в Эстонии долг по алиментам перевели ребенка.

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