Названа область с наибольшим количеством должников по алиментам в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В прошлом году больше всего должников по алиментам было зафиксировано в Днепропетровской области. Там в органах государственной исполнительной службы находилось на исполнении 75550 решений о взыскании алиментов. Об этом сообщили в отделе пресс-службы Управления информационной политики Министерства юстиции Украины в ответе на запрос журналиста УНН.
"В 2018 году в органах государственной исполнительной службы Днепропетровской области находилось на исполнении 75550 решений о взыскании алиментов", - сообщили в Министерстве, отвечая относительно области, в которой зафиксировали наибольшее количество должников по алиментам.
По данным Минюста, на втором месте Донецкая область - там 41943 решения о взыскании алиментов, а на третьем - Харьковская область - 38 152 решения о взыскании алиментов.
В то же время, меньше всего должников по алиментам в прошлом году зафиксировали в Черновицкой области. Там в органах государственной исполнительной службы находилось на исполнении 10265 решений о взыскании алиментов.
Как сообщал УНН, в течение 2018 года один из должников по алиментам заплатил 1,6 млн грн двумя платежами в счет долга.
Напомним, в Эстонии долг по алиментам перевели ребенка.