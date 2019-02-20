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Названо область з найбільшою кількістю боржників по аліментах у 2018 році

Названо область з найбільшою кількістю боржників по аліментах у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Минулого року найбільше боржників по аліментах було зафіксовано у Дніпропетровській області. Там в органах державної виконавчої служби перебувало на виконанні 75550 рішень про стягнення аліментів. Про це повідомили у відділі прес-служби Управління інформаційної політики Міністерства юстиції України у відповіді на запит журналіста УНН.

"У 2018 році в органах державної виконавчої служби Дніпропетровської області перебувало на виконанні 75550 рішень про стягнення аліментів", - повідомили у Міністерстві, відповідаючи щодо області, у якій зафіксували найбільшу кількість боржників по аліментах.

За даними Мін’юсту, на другому місці Донецька область – там 41943 рішення про стягнення аліментів, а на третьому – Харківська область - 38152 рішення про стягнення аліментів.

Водночас, найменше боржників по аліментах минулого року зафіксували у Чернівецькій області. Там в органах державної виконавчої служби перебувало на виконанні 10265 рішень про стягнення аліментів.

Як повідомляв УНН, протягом 2018 року один із боржників по аліментах сплатив 1,6 млн грн двома платежами в рахунок боргу.

Нагадаємо, в Естонії борг по аліментах переклали на дитину.

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