Названо область з найбільшою кількістю боржників по аліментах у 2018 році

"У 2018 році в органах державної виконавчої служби Дніпропетровської області перебувало на виконанні 75550 рішень про стягнення аліментів", - повідомили у Міністерстві, відповідаючи щодо області, у якій зафіксували найбільшу кількість боржників по аліментах.

За даними Мін’юсту, на другому місці Донецька область – там 41943 рішення про стягнення аліментів, а на третьому – Харківська область - 38152 рішення про стягнення аліментів.

Водночас, найменше боржників по аліментах минулого року зафіксували у Чернівецькій області. Там в органах державної виконавчої служби перебувало на виконанні 10265 рішень про стягнення аліментів.

Як повідомляв УНН, протягом 2018 року один із боржників по аліментах сплатив 1,6 млн грн двома платежами в рахунок боргу.

Нагадаємо, в Естонії борг по аліментах переклали на дитину.