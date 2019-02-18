В Естонії борг по аліментам переклали на дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В Естонії судовий виконавець переклав аліментних борг померлого на дитину, на користь якого цей борг і мав бути виплачений. Про це повідомляє УНН з посиланням на Postimees.
Естонський громадянин залишив після себе 10 тис. євро боргу по аліментах, які виплачував на користь своєї дитини, що жила з матір'ю.
Судовий виконавець запропонував матері дитини два варіанти: заплатити 200 євро за припинення справи про стягнення аліментів або включити борг в спадщину покійного, тобто перекласти його на дитину.
Згідно із заявою Палати судових виконавців, подібний випадок виглядає абсурдним, але тим не менш є законним. Діючі правила дозволяють припинити стягнення після смерті боржника тільки після клопотання матері дитини.
Тепер у колишньої дружини покійного є три можливості - не подавати клопотання, і тоді судовий виконавець не зможе ні припинити справу, ні вимагати стягнення витрат; прийняти спадщину разом з боргами; оскаржити в суді відмову судового виконавця припинити справу без стягнення боргу.
Нагадаємо, в Україні встановлений рекордсмен по виплаті аліментів - він заплатив своїй дитині 1,6 млн грн.