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В Эстонии долг по алиментам переложили на ребенка

В Эстонии долг по алиментам переложили на ребенка

Киев  •  УНН

 • 13370 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Эстонии судебный исполнитель переложил алиментный долг умершего на ребенка, в пользу которого этот долг и должен был быть выплачен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.

Эстонский гражданин оставил после себя 10 тыс. евро долга по алиментам, которые выплачивал в пользу своего ребенка, жившего с матерью.

Судебный исполнитель предложил матери ребенка два варианта: заплатить 200 евро за прекращение дела о взыскании алиментов или включить долг в наследство покойного, то есть переложить его на ребенка.

Согласно заявлению Палаты судебных исполнителей, подобный случай выглядит абсурдным, но тем не менее является законным. Действующие правила позволяют прекратить взыскание после смерти должника только после ходатайства матери ребенка.

Теперь у бывшей жены покойного есть три возможности - не подавать ходатайство, и тогда судебный исполнитель не сможет ни прекратить дело, ни потребовать взыскания расходов; принять наследство вместе с долгами; оспорить в суде отказ судебного исполнителя прекратить дело без взыскания долга.

Напомним, в Украине установлен рекордсмен по выплате алиментов - он заплатил своему ребенку 1,6 млн грн. 

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