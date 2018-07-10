Названы опасные пляжи Украины: где можно подцепить болезнь

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Лидерами по количеству грязных пляжей в Украине являются Киевская и Винницкая области. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава, передает УНН.

В Киевской области насчитывается 14 "опасных" пляжей, в Винницкой - 11.

"Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)", - сообщили в ЦОС Минздрава.

Также довольно грязными и опасными оказались столичные пляжи.

Речь идет о пляже "Радуга" (оз. Радуга), пляже Тельбин (оз. Тельбин), пляже "Черторой" (Деснянский район, ПКиО Дружбы народов) и еще 7 пляжах, расположенных на территории столичного Гидропарка: "Детский", "Предместная слободка", "Золотой", "Венеция", "Молодежный", "Центральный", "Радуга".

Отмечается, что в период с 22 июня по 5 июля Центр провел 1500 исследований качества речной воды по микробиологическим показателям.

"Из них не отвечают нормативам на микробное загрязнение 114 исследований (7,6%)", - говорится в сообщении.

Также, в течение отчетного периода Центр провел 1001 исследование качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье.

"Из них 30 проб (3%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода - 1,2% из 782 исследований, речная вода - 9,6% из 219 исследований)", - говорится в сообщении.

С полным перечнем украинских пляжей, где МЗ купаться не рекомендует, можно ознакомиться здесь.

Напомним, недавно в Украине презентовали онлайн-карту загрязненности рек.

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