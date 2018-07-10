Названо небезпечні пляжі України: де можна підчепити хворобу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Лідерами за кількістю найбрудніших пляжів в Україні є Київська та Вінницька області. Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ, передає УНН.

На Київщині нараховується 14 "небезпечних" пляжів, на Вінниччині - 11.

"Якість води у межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички)", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.

Також досить брудними та небезпечними виявились столичні пляжі.

Йдеться, зокрема, про пляж "Райдуга" (оз. Райдуга), пляж Тельбін (оз. Тельбін), пляж "Черторой" ( Деснянський район, ПКіВ Дружби народів) та ще 7 пляжів, що розташовані на території столичного Гідропарку: "Дитячий", "Передмістна слобідка", "Золотий", "Венеція", "Молодіжний", "Центральний", "Веселка".

Зазначається, що у період із 22 червня по 5 липня Центр провів 1500 досліджень якості річкової води за мікробіологічними показниками.

"З них не відповідають нормативам на мікробне забруднення 114 досліджень (7,6%)", - йдеться у повідомленні.

Також, протягом звітного періоду Центр провів 1001 дослідження якості води на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя.

" З них 30 проб (3%) не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення (морська вода – 1,2% із 782 досліджень, річкова вода – 9,6% із 219 досліджень)", - йдеться у повідомленні.

Із повним переліком українських пляжів, де МОЗ купатися не рекомендує, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, нещодавно в Україні презентували онлайн-карту забрудненості річок

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