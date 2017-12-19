Названы самые популярные среди украинцев марки элитных авто

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76734 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90711 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93283 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110532 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101382 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105005 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112004 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117144 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Названы самые популярные среди украинцев марки элитных авто

Названы самые популярные среди украинцев марки элитных авто

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Самыми популярными марками автомобилей, из которых украинцы платят транспортный налог, стали Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover. Об этом говорится в ответе Государственной фискальной службы Украины на запрос УНН.

“Наибольшее количество моделей легковых автомобилей, за которые физические лица уплачивают транспортный налог, это автомобили марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover”, — говорится в тексте документа.

Всего, согласно перечню, опубликованному на сайте Минэкономразвития, под действие транспортного налога подпадают 337 моделей соответствующих марок легковых автомобилей. Кроме того, перечнем предусмотрено возможные идентичны, аналогичные автомобили.

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По состоянию на 2017 год владельцы легковых автомобилей — объектов налогообложения является 7131 человек, в собственности которых насчитывается 7494 автомобилей.

Справка УНН. Объектом налогообложения транспортным налогом являются транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн в год.

Как сообщал УНН, Нацполиция назвала ТОП-5 автомобилей, которые наиболее часто угоняли в 2017 году.

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