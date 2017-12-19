Названы самые популярные среди украинцев марки элитных авто
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Самыми популярными марками автомобилей, из которых украинцы платят транспортный налог, стали Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover. Об этом говорится в ответе Государственной фискальной службы Украины на запрос УНН.
“Наибольшее количество моделей легковых автомобилей, за которые физические лица уплачивают транспортный налог, это автомобили марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover”, — говорится в тексте документа.
Всего, согласно перечню, опубликованному на сайте Минэкономразвития, под действие транспортного налога подпадают 337 моделей соответствующих марок легковых автомобилей. Кроме того, перечнем предусмотрено возможные идентичны, аналогичные автомобили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 240 тыс. авто на “евробляхах” находятся в Украине незаконно
По состоянию на 2017 год владельцы легковых автомобилей — объектов налогообложения является 7131 человек, в собственности которых насчитывается 7494 автомобилей.
Справка УНН. Объектом налогообложения транспортным налогом являются транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн в год.
Как сообщал УНН, Нацполиция назвала ТОП-5 автомобилей, которые наиболее часто угоняли в 2017 году.