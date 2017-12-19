Названо найпопулярніші серед українців марки елітних авто

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Найпопулярнішими марками автомобілів, з яких українці сплачують транспортний податок, стали Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover. Про це йдеться у відповіді Державної фіскальної служби України на запит УНН.

“Найбільша кількість моделей легкових автомобілів, за які фізичні особи сплачують транспортний податок, є автомобілі марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover”, — йдеться у тексті документу.

Загалом, згідно із переліком, оприлюдненим на сайті Мінекономрозвитку, під дію транспортного податку підпадають 337 моделей відповідних марок легкових автомобілів. Крім того, переліком передбачено можливі ідентичні, аналогічні автомобілі.

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Станом на 2017 рік власниками легкових автомобілів — об’єктів оподаткування є 7131 особа, у власності яких налічується 7494 автівок.

Довідка УНН. Об’єктом оподаткування транспортним податком є транспортні засоби, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Ставка транспортного податку становить 25 тис. грн на рік.

Як повідомляв УНН, Нацполіція назвала ТОП-5 автомобілів, які найчастіше викрадали у 2017 році.

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