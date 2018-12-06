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Названо количество изъятых в 2018 году поддельных паспортов

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В 2018 году пограничники обнаружили около 5,3 тысячи поддельных и недействительных паспортных документов. Об этом сообщил отдел коммуникации со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Названо количество изъятых в 2018 году поддельных паспортов

“Всего в текущем году сотрудники пограничного ведомства обнаружили около 5,3 тысячи поддельных и недействительных паспортных документов”, — говорится в сообщении.

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В столичном аэропорту пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” обнаружили в паспортных документах двух граждан Китая поддельные отметки о временном проживании в Украине. . По данному факту в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК Украины “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов”.

За прошедшие сутки в пункт пропуска “Тиса”, на выезд из Украины, прибыла украинка вместе с ребенком 2014 рождения. На пограничный контроль женщина предоставила заявление от отца о согласии на вывоз несовершеннолетней девочки за границу, полученную в генеральном консульстве Украины в Милане. Во время дополнительного изучения документов пограничники Чопского отряда установили, что предоставленное заявление недействительно, поскольку содержит признаки подделки.

Для дачи объяснений и проведения дальнейших следственных действий правонарушительницу и сообщения об обнаружении возможного уголовного преступления по статье 358 УК Украины “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов” передано сотрудникам Нацполиции.

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Госпогранслужба напоминает, если ваш ребенок выезжает за границу без родителей, или в сопровождении только одного из них, при пересечении границы обязательно нужно иметь соответствующее нотариально заверенное разрешение родителей (другого родителя, не выезжает с ребенком). Для оформления такого документа нужно обратиться к любому украинскому нотариусу, или же, если родители находятся за рубежом, в консульские учреждения Украины.

Ранее Минюст предложил законопроект № 8296 #ЧужихДітейНеБуває, в котором есть норма, согласно которой один из родителей с неполной семьи сможет вывозить своего ребенка за границу сроком до одного месяца без необходимости получить нотариальное разрешение от второго родителя.

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Кроме того, напомним, почти 500 человек с начала года пытались попасть в Украину по поддельным документам.

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