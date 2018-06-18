Розлученим батькам стане легше вивезти дитину за кордон

КИЇВ. 18 червня. УНН. За допомогою норми законопроекту №8296 #ЧужихДітейНеБуває один із батьків із неповної сім'ї зможе вивозити свою дитину за кордон строком до одного місяця без необхідності отримати нотаріальний дозвіл від іншого з батьків. Відповідні зміни винесені для голосування у ВР вже цього тижня. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.