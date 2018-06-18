Розлученим батькам стане легше вивезти дитину за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. За допомогою норми законопроекту №8296 #ЧужихДітейНеБуває один із батьків із неповної сім'ї зможе вивозити свою дитину за кордон строком до одного місяця без необхідності отримати нотаріальний дозвіл від іншого з батьків. Відповідні зміни винесені для голосування у ВР вже цього тижня. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.
“Відповідно до запропонованих змін той з батьків, який проживає з дитиною, може самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за кордон на один місяць за наявності заборгованості зі сплати аліментів іншого з батьків більше 4 місяців без необхідності отримання нотаріального дозволу від нього”, — зазначив міністр.
При цьому законопроект передбачає можливість виїзду дитини за кордон строком до 1 місяця з тим із батьків, з ким проживає дитина, не лише на лікування, навчання і відпочинок, але й з метою її участі в дитячих змаганнях, фестивалях, учнівських олімпіадах та конкурсах за кордоном, в тому числі у складі організованої групи дітей.
“Раніше для цього треба було отримати нотаріальний дозвіл, чим часто користувалися боржники і шантажували колишню дружину чи колишнього чоловіка, вимагаючи відмовитися від аліментів”, — заявив міністр.
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Водночас, у Мін'юсті наголосили, що збалансували права обох батьків. Тобто, право виїхати ненадовго за межі України з малюком також отримає той з батьків, який не проживає з дитиною. Однак — лише у випадку, коли він є добросовісним платником аліментів, - підкреслили у міністерстві.
Як зазначається, відповідний письмовий дозвіл (другому із батьків, який не проживає із дитиною) має бути наданий від того з батьків, який проживає із дитиною, упродовж 10 днів. У іншому випадку за спрощеним порядком в наказному провадженні таке рішення виносить суд.
Міністр юстиції Павло Петренко також наголосив, що за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України передбачена адміністративна відповідальність.
“Якщо на громадянина накладено адміністративне стягнення за вчинення такого правопорушення, він тимчасово обмежується у праві на виїзд за кордон з дитиною. Строк такого обмеження становить 1 рік, крім випадків наявності нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини другого з батьків”, — пояснив міністр.
Законодавчі ініціативи #ЧужихДітейНеБуває будуть винесені на голосування у ВР вже цього тижня, зазначили у Мін’юсті.
Раніше Мін’юст запропонував звільняти чиновників за несплату аліментів.