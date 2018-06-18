Разведенным родителям станет легче вывезти ребенка за рубеж

“Согласно предлагаемым изменениям родитель, проживающий с ребенком, может самостоятельно решать вопрос временного выезда ребенка за границу на один месяц при наличии задолженности по уплате алиментов другого родителя более 4 месяцев без необходимости получения нотариального разрешения от него”, — отметил министр.

При этом законопроект предусматривает возможность выезда ребенка за границу сроком до 1 месяца с тем из родителей, с кем проживает ребенок, не только на лечение, обучение и отдых, но и с целью его участия в детских соревнованиях, фестивалях, ученических олимпиадах и конкурсах за рубежом, в том числе и в составе организованной группы детей.

“Раньше для этого нужно было получить нотариальное разрешение, чем часто пользовались должники и шантажировали бывшую жену или бывшего мужа, требуя отказаться от алиментов”, — заявил министр.

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В то же время, в Минюсте отметили, что сбалансировали права обоих родителей. То есть, право выехать ненадолго за пределы Украины с малышом также получит тот из родителей, который не проживает с ребенком. Однако — только в случае, когда он является добросовестным плательщиком алиментов, — подчеркнули в министерстве.

Как отмечается, соответствующее письменное разрешение (второму из родителей, который не проживает с ребенком) должно быть предоставлено от родителя, проживающего с ребенком, в течение 10 дней. В противном случае по упрощенному порядку в приказном производстве такое решение выносит суд.

Министр юстиции Павел Петренко также отметил, что за умышленное нарушение установленного законом ограничения относительно срока пребывания ребенка за пределами Украины предусмотрена административная ответственность.

“Если на гражданина наложено административное взыскание за совершение такого правонарушения, он временно ограничивается в праве на выезд за границу с ребенком. Срок такого ограничения составляет 1 год, кроме случаев наличия нотариально удостоверенного согласия на выезд ребенка второго родителя”, - пояснил министр.

Законодательные инициативы #ЧужихДетейНеБывает будут вынесены на голосование в ВР уже на этой неделе, отметили в Минюсте.

Ранее Минюст предложил увольнять чиновников за неуплату алиментов.