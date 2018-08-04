Майже 500 осіб з початку року намагались потрапити в Україну із підробленими документами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. З початку року прикордонники припинили використання громадянами більше 4100 “проблемних” документів. Більшість з них, а це 3660, були недійсними, ще 60 не належали особам, які за ними перетинали кордон, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
"А от 470 громадян намагалися при перетині кордону та лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил використовувати підроблені документи", - йдеться у повідомленні.
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Як відзначили у ДПСУ, при цьому серед іноземців, які використовували підробки, в своїй більшості є громадянами Туреччини, Ірану, Єгипту, Іраку, Росії, Шрі-Ланки, Індії, а підробці піддавалися паспорти Єгипту, Туреччини, Болгарії, Німеччини, Франції, Ізраїлю, Індії, Греції, Данії, Молдови та Іспанії.
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"...зазвичай громадяни інших країн з підробленими документами є потенційними нелегальними мігрантами. У такий спосіб вони намагаються потрапити не лише на територію України, а й транзитом в країни ЄС", - йдеться у повідомленні.