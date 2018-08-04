Почти 500 человек с начала года пытались попасть в Украину с поддельными документами

"А вот 470 граждан пытались при пересечении границы и линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил использовать поддельные документы", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ГПСУ, при этом среди иностранцев, которые использовали подделки, в своем большинстве являются гражданами Турции, Ирана, Египта, Ирака, России, Шри-Ланки, Индии, а подделке подвергались паспорта Египта, Турции, Болгарии, Германии, Франции, Израиля, Индии, Греции, Дании, Молдовы и Испании.

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"... обычно граждане других стран с поддельными документами являются потенциальными нелегальными мигрантами. Таким образом они пытаются попасть не только на территорию Украины, но и транзитом в страны ЕС", - говорится в сообщении.