Названо кількість вилучених у 2018 році підроблених паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У 2018 році прикордонники виявили близько 5,3 тисячі підроблених та недійсних паспортних документів. Про це повідомив відділ комунікації зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Загалом у поточному році співробітники прикордонного відомства виявили близько 5,3 тисячі підроблених та недійсних паспортних документів”, — йдеться у повідомленні.
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У столичному аеропорту прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” виявили у паспортних документах двох громадян Китаю підроблені відмітки про тимчасове проживання в Україні. По даному факту до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”.
Минулої доби в пункт пропуску “Тиса”, на виїзд з України, прибула українка разом з дитиною 2014 року народження. На прикордонний контроль жінка надала заяву від батька про згоду на вивіз неповнолітнього дівчинки за кордон, отриману в генеральному Консульстві України в Мілані. Під час додаткового вивчення документів прикордонники Чопського загону встановили, що надана заява є недійсною, оскільки містить ознаки підробки.
Для надання пояснень та проведення подальших слідчих дій правопорушницю та повідомлення про виявлення можливого кримінального правопорушення за статтею 358 КК України “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів” передано співробітникам Нацполіції.
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Держприкордонслужба нагадує, якщо ваша дитина виїжджає за кордон без батьків, або у супроводі лише одного з них, під час перетину кордону обов’язково потрібно мати відповідний нотаріально засвідчений дозвіл батьків (іншого з батьків, який не виїжджає з дитиною). Для оформлення такого документа потрібно звернутися до будь-якого українського нотаріуса, або ж, якщо батьки перебувають за кордоном, до консульських установ України.
Раніше Мін'юст запропонував законопроект №8296 #ЧужихДітейНеБуває, у якому є норма, згідно з якою один із батьків із неповної сім'ї зможе вивозити свою дитину за кордон строком до одного місяця без необхідності отримати нотаріальний дозвіл від іншого з батьків.
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Крім того, нагадаємо, майже 500 осіб з початку року намагались потрапити в Україну із підробленими документами.