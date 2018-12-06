Названо кількість вилучених у 2018 році підроблених паспортів

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 3856 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 14308 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 38579 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 75836 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62422 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76746 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92388 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87088 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174307 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100670 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 20932 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 8496 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 9862 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11423 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 18963 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 14288 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174305 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331119 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264480 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375201 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 38570 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16834 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22033 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27862 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48704 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Названо кількість вилучених у 2018 році підроблених паспортів

Київ • УНН

 • 10136 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У 2018 році прикордонники виявили близько 5,3 тисячі підроблених та недійсних паспортних документів. Про це повідомив відділ комунікації зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН. 

Названо кількість вилучених у 2018 році підроблених паспортів

“Загалом у поточному році співробітники прикордонного відомства виявили близько 5,3 тисячі підроблених та недійсних паспортних документів”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зловмисників, які підробляли документи України та ЄС, затримали у Житомирі

У столичному аеропорту прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” виявили у паспортних документах двох громадян Китаю підроблені відмітки про тимчасове проживання в Україні. По даному факту до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”.

Минулої доби в пункт пропуску “Тиса”, на виїзд з України, прибула українка разом з дитиною 2014 року народження. На прикордонний контроль жінка надала заяву від батька про згоду на вивіз неповнолітнього дівчинки за кордон, отриману в генеральному Консульстві України в Мілані. Під час додаткового вивчення документів прикордонники Чопського загону встановили, що надана заява є недійсною, оскільки містить ознаки підробки.

Для надання пояснень та проведення подальших слідчих дій правопорушницю та повідомлення про виявлення можливого кримінального правопорушення за статтею 358 КК України “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів” передано співробітникам Нацполіції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жінка за підробленими документами намагалася вивезти за кордон хлопчика

Держприкордонслужба нагадує, якщо ваша дитина виїжджає за кордон без батьків, або у супроводі лише одного з них, під час перетину кордону обов’язково потрібно мати відповідний нотаріально засвідчений дозвіл батьків (іншого з батьків, який не виїжджає з дитиною). Для оформлення такого документа потрібно звернутися до будь-якого українського нотаріуса, або ж, якщо батьки перебувають за кордоном, до консульських установ України.

Раніше Мін'юст запропонував законопроект №8296 #ЧужихДітейНеБуває, у якому є норма, згідно з якою один із батьків із неповної сім'ї зможе вивозити свою дитину за кордон строком до одного місяця без необхідності отримати нотаріальний дозвіл від іншого з батьків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двох іранців з підробними паспортами Ізраїлю затримали в аеропорту Херсона

Крім того, нагадаємо, майже 500 осіб з початку року намагались потрапити в Україну із підробленими документами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,333.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87