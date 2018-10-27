Зловмисників, які підробляли документи України та ЄС, затримали у Житомирі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці вчора затримали трьох осіб за незаконне виготовлення та збут підроблених документів України та Європейського Союзу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

За інформацією ДПСУ, вчора співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби та слідчі Житомирського міськвідділу поліції під процесуальним керівництвом Житомирської місцевої прокуратури затримали Житомирі 3 злочинців, які намагалися збути підроблені документи громадян Румунії, видаючи їх за справжні.

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“Злочинці запевняли громадян України, що по цих документах вони зможуть безперешкодно перебувати та працювати в країнах Європейського Союзу”, — сказано у повідомленні.

Також, як розповіли у відомстві, у помешканнях затриманих осіб проведено санкціоновані обшуки. Вилучено обладнання для незаконного виготовлення документів та незареєстровану бойову зброю.

Нагадаємо, 21 жовтня на Закарпатті прикордонники затримали тютюнових контрабандистів з Індії.

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