Зловмисників, які підробляли документи України та ЄС, затримали у Житомирі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці вчора затримали трьох осіб за незаконне виготовлення та збут підроблених документів України та Європейського Союзу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.
За інформацією ДПСУ, вчора співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби та слідчі Житомирського міськвідділу поліції під процесуальним керівництвом Житомирської місцевої прокуратури затримали Житомирі 3 злочинців, які намагалися збути підроблені документи громадян Румунії, видаючи їх за справжні.
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“Злочинці запевняли громадян України, що по цих документах вони зможуть безперешкодно перебувати та працювати в країнах Європейського Союзу”, — сказано у повідомленні.
Також, як розповіли у відомстві, у помешканнях затриманих осіб проведено санкціоновані обшуки. Вилучено обладнання для незаконного виготовлення документів та незареєстровану бойову зброю.
Нагадаємо, 21 жовтня на Закарпатті прикордонники затримали тютюнових контрабандистів з Індії.