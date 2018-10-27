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Злоумышленников, которые подделывали документы Украины и ЕС, задержали в Житомире

Киев  •  УНН

 • 11861 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Правоохранители вчера задержали трех человек за незаконное изготовление и сбыт поддельных документов Украины и Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

По информации ГПСУ, вчера сотрудники оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы и следственные Житомирского горотдела полиции под процессуальным руководством Житомирской местной прокуратуры задержали Житомире 3 преступников, которые пытались сбыть поддельные документы граждан Румынии, выдавая их за настоящие.

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"Преступники уверяли граждан Украины, что по этим документам они смогут беспрепятственно находиться и работать в странах Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Также, как рассказали в ведомстве, в домах задержанных лиц проведено санкционированные обыски. Изъято оборудование для незаконного изготовления документов и незарегистрированное боевое оружие.

Напомним, 21 октября на Закарпатье пограничники задержали табачных контрабандистов из Индии.

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