Названо количество разбитых в ДТП автомобилей полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. За последние четыре года были разбиты в ДТП около 1,3 тыс. автомобилей Национальной полиции Украины. Об этом журналистам во вторник сообщил начальник Департамента патрульной полиции НПУ Евгений Жуков, передает корреспондент УНН.
"За 4 года было разбито 1300 машин, всех, не только Mitsubishi Outlander. Outlander Национальной полиции по всей Украине разбито 15 машин. В основном, первый год запуска патрульной полиции в ДТП попадали Toyota Prius", - сказал Жуков.
По его словам, около 20 сотрудников пострадали в ДТП уже с начала текущего года, или по вине патрульного или по вине водителя, который попал в ДТП со служебным транспортом.
"К сожалению, пока у нас больше ДТП по вине водителей, других участников движения, въезжающих в патрульную машину", - добавил он.
Как сообщал УНН, ГБР расследует ДТП с участием патрульного авто, где пострадали двое полицейских.