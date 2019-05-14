Названо кількість розбитих у ДТП автомобілів поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. За останні чотири роки було розбито у ДТП близько 1,3 тис. автівок Національної поліції України. Про це журналістам у вівторок сказав начальник Департаменту патрульної поліції НПУ Євген Жуков, передає кореспондент УНН.
"За 4 роки було розбито 1300 машин, усіх, не тільки Mitsubishi Outlander. Outlander Національної поліції по всій Україні розбито 15 машин. В основному, перший рік запуску патрульної поліції в ДТП потрапляли Toyota Prius", - сказав Жуков.
З його слів, близько 20 співробітників постраждали у ДТП вже з початку поточного року, або з вини патрульного або з вини водія, який потрапив в ДТП зі службовим транспортом.
"На жаль, наразі у нас більше ДТП з вини водіїв, інших учасників руху, які в'їжджають в патрульну машину", - додав він.
Як повідомляв УНН, ДБР розслідує ДТП за участю патрульного авто, де постраждали двоє поліцейських.