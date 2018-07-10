Названо количество киевлян, которые отравились продуктами питания с начала года

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КИЕВ. 10 июля. УНН. С начала года в Киеве в результате вспышек острой кишечной инфекции (ОКИ) пострадал 31 человек. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбе в Киеве.

Там уточнили, что с начала года в Киеве зарегистрировано 4 вспышки заболевания ОКИ. Речь идет о 2 вспышках заболевания сальмонеллезом, 1 вспышка заболевания ОКИ неустановленной этиологии в заведениях общественного питания и одна вспышка ОКИ ротавирусной этиологии в дошкольном учебном заведении.

Также, по данным ГУ, еще один случай отравления неизвестным веществом произошел среди работников одной из плодоовощных баз столицы.

"Всего во время вспышек зарегистрирован 31 случай заболевания (13 случаев заболевания сальмонеллезом, 10 случаев заболевания острой кишечной инфекцией (в том числе 2 случая острой кишечной инфекции неустановленной этиологии и 1 случай острой кишечной инфекции ротавирусной этиологии среди детей) и 8 случаев отравления неизвестным веществом)", - уточнили в пресс-службе управления.

Как писал УНН, за полгода жертвами отравлений стали около тысячи украинцев.

Между тем, по данным экспертов, продуктовый рынок Украины переполнен фальсификатом и некачественными продуктами.

По словам депутата ВР Сергея Тригубенко, такому положению дел "способствовали": мораторий на проверки бизнеса и реформа в Госпродпотребслужбе, по результатам которой часть подразделений и функций контролирующего органа были отменены.

Также, как отметил политик, сегодня, виновников массовых отравлений в Украине почти не наказывают.

Украинские Национальные Новости

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