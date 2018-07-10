Названо кількість киян, що отруїлися продуктами харчування з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. З початку року в Києві внаслідок спалахів гострої кишкової інфекції (ГКІ) постраждала 31 особа. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі ГУ Держпродспоживслужби в м.Києві.
Там уточнили, що з початку року у Києві зареєстровано 4 спалахи захворювання на ГКІ. Йдеться, зокрема, про 2 спалахи захворювання на сальмонельоз, 1 спалах захворювання на ГКІ невстановленої етіології в закладах громадського харчування та один спалах ГКІ рота вірусної етіології у дошкільному навчальному закладі.
Також, за даними ГУ, ще один випадок отруєння невідомою речовиною стався серед працівників однієї із плодоовочевих баз столиці.
"Всього під час спалахів зареєстровано 31 випадок захворювання (13 випадків захворювання на сальмонельоз, 10 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію (в тому числі 2 випадки гострої кишкової інфекції невстановленої етіології і 1 випадок гострої кишкової інфекції ротавірусної етіології серед дітей) та 8 випадків отруєння невідомою речовиною)", - уточнили у прес-службі управління.
Як писав УНН, за півроку жертвами отруєнь стали близько тисячі українців.
Тим часом, за даними експертів, продуктовий ринок України переповнений фальсифікатом та неякісними продуктами.
За словами депутата ВР Сергія Тригубенка, такому стану справ "сприяли": мораторій на перевірки бізнесу і реформа в Держпродспоживслужбі, за результатами якої частина підрозділів і функцій контролюючого органу були скасовані.
Також, як зауважив політик, сьогодні, винуватців масових отруєнь в Україні майже не карають.