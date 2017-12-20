Названы фильмы, допущенные к борьбе за главный “Оскар”

На выдвижение в номинацию “Лучший фильм” претендует 341 полнометражная картина.

В числе потенциальных ключевых претендентов названы ленты “Зови меня своим именем”, “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”, “Леди Птица”, “Секретное досье”, “Дюнкерк”, “Форма воды”, “Темные времена”, “Проект “Флорида”, “Прочь”, “Любовь — болезнь”, “Ферма “Мадбаунд”, “Чудо-женщина”. Также в расширенном списке указанны такие фильмы “Спасатели Малибу”, “Мумия”, “Лига справедливости”, “Пираты Карибского моря: месть Салазара”, но эксперты сомневаются что эти картины реально смогу претендовать на награду в категории “Лучший фильм”.

В тоже время, одним из реальных претендентов называют фильм “Все деньги мира”, в котором Кристофер Пламмер заменил уличенного в сексуальных домогательствах Кевина Спейси.

В номинации “Лучший фильм” может быть представлено от пяти до десяти картин, в отличие от остальных категорий, где количество номинантов не превышает пяти.

Номинанты будут объявлены 23 января, церемония вручения запланирована на 4 марта 2018 года.