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Названо фільми, допущені до боротьби за головний "Оскар"

Київ • УНН

 • 23340 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оприлюднила список фільмів, допущених до участі у боротьбі за премію "Оскар" в номінації "Кращий фільм", повідомляє УНН з посиланням на видання Variety.

На висунення в номінацію "Кращий фільм" претендує 341 повнометражна картина.

У числі потенційних ключових претендентів названі стрічки "Клич мене своїм ім'ям", "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі", "Леді Птах", "Секретне досьє", "Дюнкерк", "Форма води", "Темні часи", "Проект "Флорида", "Геть", "Любов - хвороба", "Ферма "Мадбаунд"," Чудо-жінка ". Також у розширеному списку вказані такі фільми "Рятувальники Малібу", "Мумія", "Ліга справедливості", "Пірати Карибського моря: помста Салазара", але експерти сумніваються що ці картини реально зможуть претендувати на нагороду в категорії "Кращий фільм".

У той же час, одним з реальних претендентів називають фільм "Всі гроші світу", в якому Крістофер Пламмер замінив викритого в сексуальних домаганнях Кевіна Спейсі.

У номінації "Кращий фільм" може бути представлено від п'яти до десяти картин, на відміну від інших категорій, де кількість номінантів не перевищує п'яти.

Номінанти будуть оголошені 23 січня, церемонія вручення запланована на 4 березня 2018 року.

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