Названы топ-10 крупнейших работодателей в Украине: кто вошел в список

Шесть компаний из десятки крупнейших работодателей увеличили штат, четыре сократили. Две компании попали в топ-10 впервые. Об этом сообщает Опендатабот, основываясь на данных Государственной службы статистики и финансовой отчетности предприятий, пишет УНН.

Детали

Крупнейшим работодателем Украины уже четыре года подряд является Укрзализныця: 178 616 работников. Правда, за 2024 год компания потеряла более 9 тыс. работников — штат сократился почти на 5%. В целом с начала полномасштабной войны штат компании уменьшился на 54 тыс. работников.

На втором месте - АТБ-Маркет: 46 084 работников. За год компания увеличила штат почти на 2 тыс. работников.

Замыкает тройку компания Газораспределительные сети Украины — 37 714 работников. За последний год компании удалось увеличить штат на 4,2 тыс. человек.

В десятку крупнейших работодателей также вошли торговые сети, логистические компании, энергетические гиганты и государственные структуры. Среди них — Укрпочта (31 739 работников), Сильпо (31 366), Новая почта (27 509), Энергоатом (27 352), Леса Украины (23 717), Укрнафта (18 926) и Укргаздобыча (17 317).

Газораспределительные сети Украины и Леса Украины попали в топ-10 впервые.

Только четыре компании сократили штат в прошлом году. Больше всего потерял именно лидер - Укрзализныця. Укрпочта тоже уменьшила количество работников более чем на 3 тыс., Энергоатом — на 1,8 тыс., а Леса Украины — более чем на 6 тыс. рабочих мест (20%).

Другие компании расширили штат. Больше всего — Газораспределительные сети Украины: +12,5%. Свои команды также активно увеличивали Сильпо (+4,9%), АТБ (+4,5%), Новая почта (+4,5%), Укрнафта (+3,2%) и Укргаздобыча (+2,9%).

В Опендатабот отметили, что есть компании, которые не попали в топ-10, однако значительно увеличили количество работников. Так, сеть магазинов Аврора за время полномасштабной войны увеличила штат в четыре раза — с 3 до более 12 тыс. работников. НоваПей, которая входит в группу Nova, также активно выросла: в 2024 году +7,5% к штату. Так же и линия магазинов EVA: +2% за год.

Компания МакДональдз Украина выросла всего на 0,2% и до сих пор не восстановилась до довоенных объемов работников.

Напомним

В 2024 году доход украинских ресторанов и отелей вырос на 10% — до 28,22 млрд грн. Лидером стал McDonald’s, чей доход увеличился почти на треть и достиг 16,84 млрд грн.