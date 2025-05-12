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Названо топ-10 найбільших роботодавців в Україні: хто увійшов у список

Київ • УНН

 • 1826 перегляди

Укрзалізниця очолює список, хоча і скоротила штат. АТБ та Газорозподільні мережі збільшили кількість працівників, останні вперше увійшли до десятки лідерів.

Названо топ-10 найбільших роботодавців в Україні: хто увійшов у список

Шість компаній із десятки найбільших роботодавців збільшили штат, чотири скоротили. Дві компанії потрапили до топ-10 уперше. Про це повідомляє Опендатабот, засновуючись на даних Державної служби статистики та фінансовій звітності підприємств, пише УНН.

Деталі

Найбільшим роботодавцем України вже чотири роки поспіль є Укрзалізниця: 178 616 працівників. Щоправда, за 2024 рік компанія втратила понад 9 тис. працівників — штат скоротився майже на 5%. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії зменшився на 54 тис. працівників.

На другому місці - АТБ-Маркет: 46 084 працівників. За рік компанія збільшила штат на майже 2 тис. працівників.

Замикає трійку компанія Газорозподільні мережі України - 37 714 працівників. За останній рік компанії вдалось збільшити штат на 4,2 тис. осіб.

До десятки найбільших роботодавців також увійшли торгівельні мережі, логістичні компанії, енергетичні гіганти та державні структури. Серед них — Укрпошта (31 739 працівників), Сільпо (31 366), Нова пошта (27 509), Енергоатом (27 352), Ліси України (23 717), Укрнафта (18 926) та Укргазвидобування (17 317).

Газорозподільні мережі України та Ліси України потрапили до топ-10 вперше.

Лише чотири компанії скоротили штат торік. Найбільше втратив саме лідер - Укрзалізниця. Укрпошта теж зменшила кількість працівників на понад 3 тис., Енергоатом — на 1,8 тис., а Ліси України — на понад 6 тис. робочих місць (20%).

Інші компанії розширили штат. Найбільше — Газорозподільні мережі України: +12,5%. Свої команди також активно збільшували Сільпо (+4,9%), АТБ (+4,5%), Нова пошта (+4,5%), Укрнафта (+3,2%) та Укргазвидобування (+2,9%).

У Опендатабот зазначили, що є компанії, які не потрапили до топ-10, проте значно збільшили кількість працівників. Так, мережа магазинів Аврора за час повномасштабної війни збільшила штат у чотири рази — з 3 до понад 12 тис. працівників. НоваПей, яка входить до групи Nova, також активно зросла: у 2024 році +7,5% до штату. Так само й лінія магазинів EVA: +2% за рік.

Компанія МакДональдз Україна зросла лише на 0,2% та досі не відновилась до довоєнних обсягів працівників.

Нагадаємо

У 2024 році дохід українських ресторанів та готелів зріс на 10% — до 28,22 млрд грн. Лідером став McDonald’s, чий дохід збільшився майже на третину і сягнув 16,84 млрд грн.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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