Названы лучшие города для встречи Нового года в Украине

"В пределах Украины выбирают несколько регионов - это, во-первых, Львов, Львовская область, это Закарпатья, и это начинает довольно активно становиться популярным - Черновцы. Безусловно, на новогодние праздники будет очень популярной Одесса - хорошая инфраструктура, богатая экскурсионная программа. Возле Киева - это Чернигов, безусловно, с интересными объектами", - отметил он.

При этом он добавил, что поток туристов на карпатские курорты сдерживает ограниченное количество билетов на железнодорожный транспорт. В то же время, подорожание проживания в гостиницах и частных усадьбах Карпат на 10-15% не напугало желающих отпраздновать Новый год в горах.



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Однако, по его словам, отдых на зимние праздники в Одессе дешевле, чем в летний сезон.

Напомним, в этом году отдых на Новый год в популярном среди украинских Египте подорожал на 20-25%, цены на отдых в Европе остались на уровне прошлого года, а "экзотические" направления стали более привлекательными.