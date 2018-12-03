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Названі кращі міста для зустрічі Нового року в Україні

Названі кращі міста для зустрічі Нового року в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Кращими містами для зустрічі Нового року в Україні є Львів, Чернівці й Одеса, а також курорти Карпат. Таку думку висловив директор Центру розвитку туризму Володимир Царук в коментарі кореспонденту УНН.

"В межах України вибирають кілька регіонів – це, по-перше, Львів, Львівська область, це Закарпаття, і це починає досить активно ставати популярним – Чернівці. Безумовно, на новорічні свята буде дуже популярною Одеса – хороша інфраструктура, багата екскурсійна програма. Біля Києва – це Чернігів, безумовно, із цікавими об’єктами", - зазначив він.

При цьому він додав, що потік туристів на карпатські курорти стримує обмежена кількість квитків на залізничний транспорт. Водночас, подорожчання проживання в готелях і приватних садибах Карпат на 10-15% не відклякнуло бажаючих відсвяткувати Новий рік в горах.

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Водночас, за його словами, відпочинок на зимові свята в Одесі є дешевшим, ніж в літній сезон.

Нагадаємо, цього року відпочинок на Новий рік в популярному серед українців Єгипті подорожчав на 20-25%, ціни на відпочинок в Європі залишились на рівні минулого року, а "екзотичні" напрями стали більш привабливими.

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