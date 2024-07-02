Новым послом Итальянской Республики в Украине стал Карло Формоза, сообщает итальянское Министерство иностранных дел в соцсети Х, передает УНН.

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"Приветствуем Карло Формозу, нового посла Италии в Украине", - говорится в сообщении

"Я с гордостью буду представлять Италию - одного из ближайших союзников Украины, и ее ведущий вклад в достижение мира и будущее восстановление Украины на ее пути к европейской интеграции", - приводит слова Формозы МИД Италии.

С 4 января 2020 года по апрель 2024 года Формоза был послом Италии в Португалии, а с 1 июля 2024 года он является послом Италии в Украине, сменив на этом посту Пьера Франческо Дзадзо.

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