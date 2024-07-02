Призначено нового посла Італії в Україні
Київ • УНН
Карло Формоза став новим послом Італії в Україні, змінивши на цій посаді П'єра Франческо Дзаццо, і представлятиме тісний союз Італії з Україною та її внесок у мир, відновлення та європейську інтеграцію.
Новим послом Італійської Республіки в Україні став Карло Формоза, повідомляє італійське Міністерство закордонних справ в соцмережі Х, передає УНН.
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"Вітаємо Карло Формозу, нового посла Італії в Україні", - йдеться в повідомленні
"Я з гордістю представлятиму Італію - одного з найближчих союзників України, та її провідний внесок у досягнення миру і майбутнє відновлення України на її шляху до європейської інтеграції", - наводить слова Формози МЗС Італії.
Із 4 січня 2020 року до квітня 2024 року Формоза був послом Італії в Португалії, а з 1 липня 2024 року він є послом Італії в Україні, змінивши на цій посаді П'єра Франческо Дзадзо.
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