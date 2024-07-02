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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60403 перегляди

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Призначено нового посла Італії в Україні

Київ • УНН

 • 24139 перегляди

Карло Формоза став новим послом Італії в Україні, змінивши на цій посаді П'єра Франческо Дзаццо, і представлятиме тісний союз Італії з Україною та її внесок у мир, відновлення та європейську інтеграцію.

Призначено нового посла Італії в Україні

Новим послом Італійської Республіки в Україні став Карло Формоза, повідомляє італійське Міністерство закордонних справ в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

"Вітаємо Карло Формозу, нового посла Італії в Україні", - йдеться в повідомленні

"Я з гордістю представлятиму Італію - одного з найближчих союзників України, та її провідний внесок у досягнення миру і майбутнє відновлення України на її шляху до європейської інтеграції", - наводить слова Формози МЗС Італії.

Із 4 січня 2020 року до квітня 2024 року Формоза був послом Італії в Португалії, а з 1 липня 2024 року він є послом Італії в Україні, змінивши на цій посаді П'єра Франческо Дзадзо.

США та Україна підпишуть угоду про безпеку на саміті G7 в Італії13.06.24, 03:54 • 47240 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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